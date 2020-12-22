|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
10:01 23.12.2020
Выплата пенсий и пособий за 25 декабря 2020 года началась с 22 декабря в отделениях почтовой связи (ОПС) г. Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белпочты, в ОПС Брестской, Витебской, Минской областей выплата пенсий и пособий за 25 декабря будет осуществляться с 23 декабря, в ОПС Гомельской, Гродненской, Могилевской областей – 24 декабря.
25 декабря 2020 года будут функционировать только дежурные ОПС.
О режиме работы ОПС можно узнать в контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154, +375 33 3000 154 (МТС), +375 44 5900 154 (А1).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2020
Курсы в банках
на 23.12.2020
Конвертация в банках
на 23.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте