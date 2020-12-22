Выплата пенсий и пособий за 25 декабря 2020 года началась с 22 декабря в отделениях почтовой связи (ОПС) г. Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белпочты, в ОПС Брестской, Витебской, Минской областей выплата пенсий и пособий за 25 декабря будет осуществляться с 23 декабря, в ОПС Гомельской, Гродненской, Могилевской областей – 24 декабря.

25 декабря 2020 года будут функционировать только дежурные ОПС.

О режиме работы ОПС можно узнать в контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154, +375 33 3000 154 (МТС), +375 44 5900 154 (А1).