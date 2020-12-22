В Минске с 23 декабря в тестовом режиме станут доступны услуги ведущей европейской транспортной платформы Bolt, которая успешно работает в более чем 200 городах в 40 странах мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, главное новшество в период тестовой работы Bolt в Беларуси заключается в том, что на ближайшие 6 месяцев информационный сервис откажется от традиционной комиссии, которая будет перераспределена между пассажирами и водителями: первые станут платить намного меньше, а вторые, наоборот, больше зарабатывать. В период тестовой работы Bolt надеется отладить все бизнес-процессы и вопросы по операционной деятельности, которые во многом зависят в том числе от эпидемиологической ситуации в стране.

Для того чтобы воспользоваться услугами новой цифровой информационной платформы, пользователям нужно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в нем. Приложение Bolt доступно для мобильных систем iOS и Android — в том числе и на белорусском языке. После регистрации остается указать место назначения, подтвердить вызов и дождаться автомобиля с водителем.

Стоимость предстоящей поездки пользователи смогут увидеть в момент заказа. Стандартный тариф составит 25 копеек за каждый километр и 8 копеек за каждую минуту. Минимальная стоимость поездки — 3 рубля. В тестовый период в приложении не будет возможности привязать банковскую карточку, но оплата как наличными, так и картой возможна в автомобилях партнеров-перевозчиков.

«Беларусь в целом и Минск в частности — весьма перспективный новый регион, в котором платформа Bolt начинает свою работу. С одной стороны, здесь уже сложилась благоприятная инфраструктура для развития инновационных транспортных услуг, включая достаточное количество водителей, готовых сотрудничать с нашей платформой, а с другой стороны, пользователи заинтересованы в появлении новых участников рынка и новых, наиболее предпочтительных как по качеству, так и по стоимости вариантов. За период тестовой работы мы надеемся отладить взаимодействие с нашими партнерами-перевозчиками, чтобы к этапу полноценного запуска сервиса в Беларуси уже иметь возможность предложить наилучший сервис пассажирам и привлекательные условия для водителей. Несмотря на все риски, связанные с пандемией, мы рады начать свою работу в Минске и надеемся, что преимущества, которыми мы по праву гордимся, оценят как пассажиры, так и водители», — отметил операционный менеджер транспортной платформы Bolt Эван Лебедин.

В настоящее время к транспортной платформе Bolt в Минске присоединились уже несколько сотен водителей. Благодаря выгодным условиям сотрудничества — таким, как более низкая стоимость поездки (что потенциально означает большее количество заказов) и нулевой процент комиссии, взимаемой платформой (стандартно для Bolt она составляет 15 %) — это число будет расти. Таким образом, пользователи Bolt могут быть уверены в быстрой подаче машины и высоком качестве сервиса. Особые требования компания предъявляет к партнерам-перевозчикам: они должны иметь все разрешительные документы на данный вид деятельности.

Компания Bolt — это ведущая европейская транспортная платформа для заказа поездок с помощью приложения. Миссия компании — сделать передвижение по городу проще, быстрее и надежнее.

В настоящее время услугами Bolt пользуются более 50 миллионов человек в более чем 40 странах Европы и Африки, а среди сервисов компании есть как прокат электросамокатов и электровелосипедов, так и доставка продуктов питания и отправка посылок.