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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД
09:11 23.12.2020
Лукашенко 22 декабря подписал Указ № 481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе президента.
Согласно документу, монетарная политика в 2021 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5%.
Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне.
Сохранение финансовой стабильности будет осуществляться путем реализации мероприятий по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", а также эффективной работы платежной системы.
Коммуникационная политика Национального банка будет направлена на повышение открытости и прозрачности проводимой в Беларуси денежно-кредитной политики.
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