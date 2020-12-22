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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОСТРОЕНО 8,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
18:01 22.12.2020
В январе-ноябре 2020 года организациями всех форм собственности в Минске построено 8,6 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 542,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 81,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 15% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 61,9 тыс. квадратных метров.
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