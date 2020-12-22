ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С РУКОВОДСТВОМ БЖД СОСТОИТСЯ 24 ДЕКАБРЯ

17:42 22.12.2020 «Прямая линия» с первым заместителем начальника Белорусской железной дороги Шиловым Игорем Сергеевичем по теме: «Организация пассажирских перевозок, расписание движения поездов» состоится 24 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, на «прямую линию» можно будет дозвониться с 13:00 до 14:00 по телефону +375 (17) 225 24 24.