Комитетом «Витебскоблимущество» совместно с райгорисполкомами Витебской области подготовлен перечень неиспользуемых объектов недвижимости, которые могут быть переданы инвесторам безвозмездно (при условии разработки и выполнения инвестиционного проекта).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, по желанию инвестора либо при наличии нескольких заинтересованных лиц объекты могут быть выставлены на аукцион за базовую величину.

Одним из таких объектов является комплекс неиспользуемого имущества «Бывшая графская усадьба в д. Видзы-Ловчинские» – памятник историко-культурной ценности XVIII века общей площадью 1120 м.кв., расположенный в Браславском районе на берегу озера Дворное на земельном участке площадью 17,2 га с источником минеральных вод.

Сейчас усадьба является памятником усадебно-парковой архитектуры. Центром композиции является одноэтажный деревянный дом, построенный на каменном фундаменте. Напротив усадебного дома находится парадный прямоугольный партер. С одной стороны к нему прилегает хозяйственный двор и кирпичные пристройки, а с другой – парк пейзажного типа.