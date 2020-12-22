ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОСТУПИЛО 2 588,3 МЛН. РУБЛЕЙ.


17:05 22.12.2020

В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-ноябрь 2020 года поступило 2 588,3 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1 214,2 млн. рублей, местные бюджеты – 1 374,1 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Гродненской области, в структуре доходов наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (34,3 процента или 887,1 млн. рублей), налога на добавленную стоимость (21,2 процента или 548,5 млн. рублей) и подоходного налога (20,3 процентов или 524,3 млн. рублей).

В общей сумме поступлений 96,3 процента или 2 491,7 млн. рублей составляют платежи организаций, 1,9 процента или 50,3 млн. руб. – индивидуальных предпринимателей, 1,8 процента или 46,3 млн. рублей – физических лиц.

Объем налоговых поступлений от 14 организаций, имеющих статус крупных плательщиков, составил 1 198,0 млн. рублей, или 46,3 процента общих поступлений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2020
валюта курс
EUR 3.0936
USD 2.5320
RUB 3.3990
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1363 +0.0427
USD 2.5658 +0.0338
RUB 3.4095 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1360 3.1470
USD 2.5700 2.5800
RUB 3.4000 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2180 1.2230
EUR/RUB 92.0000 93.0000
USD/RUB 75.3000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте