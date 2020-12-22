В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-ноябрь 2020 года поступило 2 588,3 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1 214,2 млн. рублей, местные бюджеты – 1 374,1 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Гродненской области, в структуре доходов наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (34,3 процента или 887,1 млн. рублей), налога на добавленную стоимость (21,2 процента или 548,5 млн. рублей) и подоходного налога (20,3 процентов или 524,3 млн. рублей).

В общей сумме поступлений 96,3 процента или 2 491,7 млн. рублей составляют платежи организаций, 1,9 процента или 50,3 млн. руб. – индивидуальных предпринимателей, 1,8 процента или 46,3 млн. рублей – физических лиц.

Объем налоговых поступлений от 14 организаций, имеющих статус крупных плательщиков, составил 1 198,0 млн. рублей, или 46,3 процента общих поступлений.