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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС НАЧАТ ЭТАП ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


16:29 22.12.2020

На Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») 22 декабря стартовал этап «опытно-промышленная эксплуатация» энергоблока №1 поколения III+ с реактором ВВЭР-1200: специалисты приступили к поэтапному подъему мощности реактора до номинальной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкорпорации «Росатом», разрешение на начало этапа выдала Коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

«Опытно-промышленная эксплуатация – это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу, - отметил вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. - Специалистам предстоит последовательно провести большой комплекс проверок и испытаний оборудования на мощности реакторной установки от 75 до 100%, в том числе - динамические испытания с принудительным отключением различного основного оборудования. Только после подтверждения соответствия фактических параметров и характеристик работы систем и оборудования проектным значениям энергоблок будет сдан в промышленную эксплуатацию. Мы планируем, что это произойдет в первом квартале 2021 года».

Пусковые операции на энергоблоке №1 с реактором ВВЭР-1200 поколения III+ Белорусской АЭС начались 7 августа 2020 года, когда в активную зону реактора были загружены первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Затем 11 октября реакторная установка блока была выведена на минимально контролируемый уровень мощности (менее 1% от номинальной). 3 ноября энергоблок был включен в единую энергосистему Республики Беларусь.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Энергоблок №1 Белорусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС. 7 ноября на четвертом российском энергоблоке поколения III+ - блоке №6 Ленинградской АЭС, начат этап опытно-промышленной эксплуатации.
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