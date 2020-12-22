В Беларуси с 1 января 2021 года устанавливается месячная минимальная заработная плата в размере 400 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина от 21 декабря 2020 года № 740. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе правительства.

Документ принят на основании части четвертой статьи 4 Закона от 17 июля 2002 г. № 124-З «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы».

Постановление Правительства от 29 августа 2019 г. № 582 признано утратившим силу.