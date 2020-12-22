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ЭКОНОМИКА РБ
АБОНЕНТЫ МТС ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАВИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ЦИФРОВУЮ ПОДПИСЬ «МТС ID» В ПРИЛОЖЕНИИ DIRECTUM SOLO
15:37 22.12.2020
У корпоративных клиентов МТС появилась возможность использования сервиса «МТС ID» в мобильном приложении Directum Solo/
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, функционал «МТС ID» позволяет ставить цифровую подпись, обладающей той же юридической силой, что и подпись, оставленная на бумажном носителе.
Для того чтобы подписать документ с помощью ЭЦП «МТС ID» в приложении Directum Solo, достаточно выбрать необходимый документ и нажать кнопку «Подписать». Все функции выполняет специализированная SIM-карта МТС, поддерживающая технологию электронной цифровой подписи «МТС ID». Идентификация пользователя и электронная подпись документа происходит с помощью СМС.
Обработка ЭЦП производится через сертифицированное программное обеспечение, которое работает на основе набора надежных криптографических алгоритмов. Взаимодействие с серверами СЭД DirectumBel ведется по защищенному соединению и соответствует действующим стандартам безопасности.
Мобильная ЭЦП от МТС также доступна и в других системах электронного документооборота: «Канцлер», MobileDoc, «Электронное дело».
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