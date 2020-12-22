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ЭКОНОМИКА РБ
УКРАИНСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА У БЕЛАЗА НОВЫЕ КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ
15:07 22.12.2020
Многолетний партнер ОАО «БЕЛАЗ» в Украине ООО «Мокрянский каменный карьер № 3» (Запорожская область) пополнил парк карьерной техники новыми самосвалами БЕЛАЗ-7547.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского предприятия, в декабре текущего года парк самосвалов «БЕЛАЗ» Мокрянского карьера вырос до 14 единиц за счет введения в эксплуатацию трех новых 45-тонников БЕЛАЗ-7547. Лидер гранитно-щебневой продукции Украины получил высокопроизводительную технику, оснащенную современными электронными системами диагностики и управления.
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7547 создан на основе многолетних традиций конструирования надежной и простой в эксплуатации техники.
Востребованность 45-тонных самосвалов подтверждает и статистика: в объеме отгрузки техники «БЕЛАЗ» за девять месяцев 2020 года карьерные самосвалы класса грузоподъемности 45 тонн с 20 % занимают второе место после лидирующего класса – 110–130-тонн (37 %).
С учетом различных климатических и горнотехнических условий эксплуатации по заказу потребителей в базовую комплектацию БЕЛАЗ-7547 может быть введен ряд дополнительных систем и опций.
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