Лучшими разработками Республиканского конкурса инновационных проектов 2020 года стали инновации в области медицины и медицинских технологий. Об этом сообщил сегодня на церемонии награждения призеров и лауреатов конкурса Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

По его словам, конкурс показывает, что инновации в Беларуси направлены на решение вопросов экономики и общества. «В этом году как никогда актуальны разработки, направленные на противодействие пандемии и развитие медицинских технологий», – сказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, так, в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» победила разработка студента педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета Андрея Капитонова – создание нейросети для автоматической классификации рентгенограмм органов грудной клетки. Речь идет о возможности быстрого обнаружения признаков COVID-19 у асимптоматических пациентов в ходе проведения рентгенографии органов грудной клетки (р-ОГК). Основой для создания нейросети станут данные как из открытых источников, так и из клиник Минска, с которыми уже согласован доступ к данным инструментальных исследований. В данный момент собрано и подготовлено для дальнейшей обработки 10000 р-ОГК.

В номинации «Лучший инновационный проект» победил Александр Глуткин из Гродненского государственного медицинского университета. Он представил косметический комплекс «GLUDERM», состоящий из поликомпонентного крема и гидрогелевой матрицы для восстановления кожи после лечения острых и хронических ран, а также для пациентов с атопическим дерматитом и повышенной сухостью кожи (сахарный диабет, лежачие пациенты и др.). В настоящее время препарат готовится к производству в Беларуси.

В 2020 году на Республиканский конкурс инновационных проектов подано 71 заявка, из них в номинации «Лучший инновационный проект» – 24 проекта, в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» – 47 проектов. «В этом году, несмотря на некоторое снижение количества заявок, значительно возросло качество рассматриваемых проектов. Из поступивших на конкурс 71 заявки на экспертизу были направлены лучшие из них. В финале конкурса разбежка между призерами составила десятые части балла», – сказал Александр Шумилин. Он также отметил, что в отличие от прошлого года наибольшее количество проектов представлено в области сельскохозяйственных наук и технологий (21%) и медицинских наук (19%). К слову, в прошлые годы наибольшее количество проектов было из сферы IT-технологий, электроники и приборостроения.

В 2020 году рассмотрение и защита проектов проходила по-новому – часть экспертов участвовала в онлайн-формате, трехминутные питч-презентации участников параллельно транслировались по каналам связи. Решением Совета конкурса в каждой номинации выбран один победитель и пять призеров – по 2 проекта получили 2-е место, по 3 проекта – 3-е место. Авторов этих проектов наградят ценными призами и денежными премиями в размере 2322,0 рубля, 1539,0 рублей и 783,0 рубля за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Как и в прошлом году, среди победителей и призеров конкурса отобраны пять проектов для дальнейшей коммерциализации. Каждый из них получит сертификат на сумму 15 417 рублей. Кроме того, всем финалистам конкурса будут вручены специальные дипломы ГКНТ и награды от министерств, технопарков и частных компаний.

Республиканский конкурс инновационных проектов ежегодно проводится Государственным комитетом по науке и технологиям и Белорусским инновационным фондом при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и др. организаций. Данный конкурс проводится с 2010 года и является, по сути, главным конкурсом страны по выявлению и продвижению молодых, талантливых и перспективных специалистов. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект». Цель конкурса – это создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность.