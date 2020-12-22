В Комитете государственного контроля Гомельской области 18 декабря состоялась коллегия «О результатах контрольных мероприятий в отношении организаций строительного комплекса Гомельской области» с участием представителей облисполкома, ГУ «Гомельоблстройкомплекс» и руководства строительных организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКГ Гомельской области, коллегией отмечено, что до настоящего времени в стройкомплексе области не в полной мере решены проблемы с надлежащей организацией производственного процесса, обеспечением загрузки машин и оборудования, повышением качества выполняемых работ и производительности труда. По-прежнему в организациях имеются факты бесхозяйственности, нерационального использования средств и нарушений действующего законодательства.

Всеми проверенными организациями допущено необоснованное посредничество при закупках различных материальных ценностей, что не только привело к росту затрат таких организаций, но и незаконному получению бюджетных средств. Кроме того, имелись случаи предъявления к оплате из бюджета фактически не выполненных работ при строительстве различных объектов. После вмешательства Комитета области, незаконно полученные средства возвращены в бюджет.

В ходе коллегии рассмотрены и другие недостатки и нарушения, обозначены их причины.

По результатам рассмотрения указанных вопросов ГУ «Гомельоблстройкомплекс» предложено усилить контроль за деятельностью подведомственных организаций и принять меры по обеспечению повышения эффективности их деятельности, в т.ч. за счет снижения затрат и исключения из закупочных схем необоснованных посредников.