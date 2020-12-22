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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ ОСВОИЛ ВЫПУСК НОВЫХ ВИДОВ ПРОВОЛОКИ РМЛ


13:19 22.12.2020

Специалисты ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» разработали технологии производства двух новых видов проволоки РМЛ с повышенным уровнем прочностных характеристик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, заказчиками данной продукции выступили потребители из Польши и Австрии.

Соответствуя высоким запросам рынка, Белорусский металлургический завод постоянно совершенствует качество выпускаемой продукции и расширяет её линейку на всех переделах. Так, в текущем году техническими службами предприятия были изготовлены образцы проволоки РМЛ с повышенным уровнем прочности диаметрами 0,56 и 0,30 миллиметров. Ее характеристики удовлетворили требования заказчиков, после чего были выпущены и отгружены опытные партии. На данный момент ожидаются результаты переработки новых видов проволоки РМЛ на заводах в Польше и Австрии.

Проволока РМЛ, предназначенная для армирования рукавов высокого давления, является продукцией глубокого передела. В ноябре ее производство на БМЗ составило более 3300 тонн, что является одним из лучших показателей в текущем году и существенно превышает уровень ноября 2019-го. Достижению такого показателя во многом поспособствовала проведенная в текущем году модернизация 25 волочильных станов сталепроволочного цеха №2.

Основная часть выпускаемой на заводе проволоки РМЛ реализуется на внешних рынках. В текущем году объем ее экспорта уже превысил $24 млн, а география насчитывает 16 стран мира, в том числе Сингапур, Японию, Корею и США. Крупнейшими потребителями данной продукции для БМЗ являются Италия и Турция.

В настоящее время БМЗ выпускает более 40 видов проволоки РМЛ различных групп прочности в диапазоне диаметров от 0,15 до 0,80 миллиметров.
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