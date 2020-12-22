ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИМНС ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ 23 ДЕКАБРЯ

12:55 22.12.2020 «Прямая линия» с заместителем начальника инспекции МНС по Минской области Шибаевой Натальей Валерьевной состоится 23 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Минской области, на «прямую линию» можно будет дозвониться с 14.00 до 17.00 по телефону +375 (17) 293 87 02.