Елочные ярмарки заработали в Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения, в каждом районном центре можно приобрести пушистые сосны. Их выращиванием и заготовкой занимаются лесничества. Активная торговля развернулась и в населенных пунктах вблизи столицы: в Боровлянах, Сеннице, Валерьяново. Продукция из области сегодня представлена и в столице - на торговой площадке по улице Багратиона. В ассортименте традиционно: елки, сосны, новогодние букеты , а также деревья в кадках.

Цены стартуют от 9 рублей за букет и 16 - за елку.

Работать такой «зеленый маркет» будет каждый день до 31 декабря. Более подробную информацию о точках продаж и формате работы можно найти на сайтах лесохозяйственных организаций.