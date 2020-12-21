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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЛОЧНЫЕ ЯРМАРКИ ЗАРАБОТАЛИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
11:44 22.12.2020
Елочные ярмарки заработали в Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения, в каждом районном центре можно приобрести пушистые сосны. Их выращиванием и заготовкой занимаются лесничества. Активная торговля развернулась и в населенных пунктах вблизи столицы: в Боровлянах, Сеннице, Валерьяново. Продукция из области сегодня представлена и в столице - на торговой площадке по улице Багратиона. В ассортименте традиционно: елки, сосны, новогодние букеты , а также деревья в кадках.
Цены стартуют от 9 рублей за букет и 16 - за елку.
Работать такой «зеленый маркет» будет каждый день до 31 декабря. Более подробную информацию о точках продаж и формате работы можно найти на сайтах лесохозяйственных организаций.
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