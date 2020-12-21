Белорусский производитель «Аксиом-групп» и Минский автозавод разработали уникальные для страны спецмашины – сортиментовозы с правым рулем и мощным манипулятором. Первая крупная партия уже отправлена в Африку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Аксиом-групп», африканская спецмашина стала первым белорусским сортиментовозом-полуприцепом с правым рулем и погрузочным оборудованием. В Минске собрали 6 таких автомобилей для крупной лесозаготовительной компании в Зимбабве. Среди преимуществ техники – возможность быстро загружать и перевозить материалы любой длины. В Африке на такие спецмашины сейчас большой спрос.

«Таких проектов в Беларуси еще не было. И тут большую роль сыграл высокий технический потенциал Минского автозавода, к которому мы добавили свои возможности. В результате удалось не только создать уникальный для страны автомобиль, но и открыть новый рынок для поставок белорусской спецтехники», – отмечают в компании «Аксиом-групп».

Спецмашина базируется на тягаче МАЗ-646087 и полуприцепе МАЗ-998640, а в качестве надстройки – итальянские гидроманипуляторы Marchesi, которые считаются лучшие в своем классе. Дизельный мотор на 6 цилиндров и 375 «лошадей» собрали специалисты Cummins, а в паре с ним идет механическая коробка передач с демультипликатором и делителем от ZF. Хотя основная «фишка» тягача в другом – в правом расположении руля.

Стрела итальянского манипулятора растягивается до 9,9 метра, а при 9-метровом вылете уверенно поднимает 1050 кг. Грузовой момент – 99 кНм. Манипулятор хорош тем, что быстро загружает древесину любых размеров и веса. Ставка сделана на максимальную грузоподъемность, так как в Африке растут крупные деревья – и не каждый лесовоз справится с погрузкой и перевозкой столь массивных стволов.

Под африканский ландшафт в «Аксиом-групп» не только установили мощное гидравлическое оборудование, но и усилили раму полуприцепа под манипулятором. Постарались учесть и другие факторы, в том числе погодные. Так, лесовоз легко переносит аномальную жару (под 50 градусов), а для большей надежности оснащен дополнительным радиатором охлаждения.

«Спецмашины специально собраны и адаптированы под суровые условия эксплуатации. Это касается и правого руля, и усиленной рамы, и мощного манипулятора. Неприхотливые мазовские шасси там как раз будут весьма кстати. Но мы не ограничиваемся жарким континентом – такие спецмашины могут быть востребованы в различных регионах», – убежден белорусский производитель.