ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ СОБРАЛИ СПЕЦМАШИНЫ С ПРАВЫМ РУЛЕМ ДЛЯ АФРИКИ


11:23 22.12.2020

Белорусский производитель «Аксиом-групп» и Минский автозавод разработали уникальные для страны спецмашины – сортиментовозы с правым рулем и мощным манипулятором. Первая крупная партия уже отправлена в Африку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Аксиом-групп», африканская спецмашина стала первым белорусским сортиментовозом-полуприцепом с правым рулем и погрузочным оборудованием. В Минске собрали 6 таких автомобилей для крупной лесозаготовительной компании в Зимбабве. Среди преимуществ техники – возможность быстро загружать и перевозить материалы любой длины. В Африке на такие спецмашины сейчас большой спрос.

«Таких проектов в Беларуси еще не было. И тут большую роль сыграл высокий технический потенциал Минского автозавода, к которому мы добавили свои возможности. В результате удалось не только создать уникальный для страны автомобиль, но и открыть новый рынок для поставок белорусской спецтехники», – отмечают в компании «Аксиом-групп».

Спецмашина базируется на тягаче МАЗ-646087 и полуприцепе МАЗ-998640, а в качестве надстройки – итальянские гидроманипуляторы Marchesi, которые считаются лучшие в своем классе. Дизельный мотор на 6 цилиндров и 375 «лошадей» собрали специалисты Cummins, а в паре с ним идет механическая коробка передач с демультипликатором и делителем от ZF. Хотя основная «фишка» тягача в другом – в правом расположении руля.

Стрела итальянского манипулятора растягивается до 9,9 метра, а при 9-метровом вылете уверенно поднимает 1050 кг. Грузовой момент – 99 кНм. Манипулятор хорош тем, что быстро загружает древесину любых размеров и веса. Ставка сделана на максимальную грузоподъемность, так как в Африке растут крупные деревья – и не каждый лесовоз справится с погрузкой и перевозкой столь массивных стволов.

Под африканский ландшафт в «Аксиом-групп» не только установили мощное гидравлическое оборудование, но и усилили раму полуприцепа под манипулятором. Постарались учесть и другие факторы, в том числе погодные. Так, лесовоз легко переносит аномальную жару (под 50 градусов), а для большей надежности оснащен дополнительным радиатором охлаждения.

«Спецмашины специально собраны и адаптированы под суровые условия эксплуатации. Это касается и правого руля, и усиленной рамы, и мощного манипулятора. Неприхотливые мазовские шасси там как раз будут весьма кстати. Но мы не ограничиваемся жарким континентом – такие спецмашины могут быть востребованы в различных регионах», – убежден белорусский производитель.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2020
валюта курс
EUR 3.0936
USD 2.5320
RUB 3.3990
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0936 +0.0223
USD 2.5320 +0.0252
RUB 3.3990 -0.0174
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1300 3.1390
USD 2.5640 2.5730
RUB 3.3960 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2220
EUR/RUB 91.8000 92.6000
USD/RUB 75.2000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте