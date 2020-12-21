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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИТ ДО КОНЦА ГОДА ПЕРВЫЙ ТРАНШ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА


10:53 22.12.2020

В Москве 21 декабря 2020 г. подписано Соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении правительству Беларусь государственного финансового кредита.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, согласно условиям Соглашения первый транша кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США, будет предоставлен Республике Беларусь до конца 2020 г., второй транш в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США – в 2021 г..
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