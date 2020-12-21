|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИТ ДО КОНЦА ГОДА ПЕРВЫЙ ТРАНШ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА
10:53 22.12.2020
В Москве 21 декабря 2020 г. подписано Соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении правительству Беларусь государственного финансового кредита.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, согласно условиям Соглашения первый транша кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США, будет предоставлен Республике Беларусь до конца 2020 г., второй транш в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США – в 2021 г..
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.12.2020
Курсы в банках
на 22.12.2020
Конвертация в банках
на 22.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте