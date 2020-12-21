ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИТ ДО КОНЦА ГОДА ПЕРВЫЙ ТРАНШ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА

10:53 22.12.2020 В Москве 21 декабря 2020 г. подписано Соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении правительству Беларусь государственного финансового кредита. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, согласно условиям Соглашения первый транша кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США, будет предоставлен Республике Беларусь до конца 2020 г., второй транш в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США – в 2021 г..