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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСНЕФТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ СВОИ АКТИВЫ


10:26 22.12.2020

Фонд скважин ПО «Белоруснефть» компании увеличился на пять единиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, скважины пробурены на Ветхинской, Речицкой, Карташовской, Северо-Домановичской и Ново-Домановичской площадях. Глубина новых скважин от 2 860 до 4 256 метров.

Как сообщили в Светлогорском управлении буровых работ, на Ветхинском месторождении построена скважина глубиной 4 052 метра. Бригада из СУБРа, которая занималась бурением этого объекта, передислоцировалась на новую точку – на Восточно-Избынскую площадь, строит скважину проектной глубиной 4 285 метров.

Еще одна бригада СУБРа работала в ноябре на Речицком месторождении на строительстве скважины глубиной 3 020 метров. Новой точкой работы этого коллектива стала Шелковичская площадь. Здесь предстоит пробурить скважину проектной глубиной 4 540 метров.

На Карташовском месторождении пробурили скважину глубиной 4 256 метров. Теперь у буровиков новая задача – строительство объекта на Речицкой площади. Его глубина по проекту должна составить 3 065 метров.

На Северо-Домановичской площади СУБРовцы записали себе в актив скважину глубиной 3 460 метров. Коллектив продолжает работать на этом же месторождении – строит объект проектной глубиной 3 461 метр.

На Ново-Домановичской площади пробурена скважина глубиной 2 860 метров. Теперь задействованная здесь бригада работает на Речицком месторождении – строит скважину глубиной 3 040 метров.
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