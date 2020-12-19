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ЭКОНОМИКА РБ


«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» ОТ А1 ЛЕГ В ОСНОВУ РЕШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ


18:05 21.12.2020

Белорусские предприятия, заинтересованные в эффективном учете расходования энергоресурсов, получили возможность подключиться к системе «Софит», работающей на сети «интернета вещей» от А1. В основе этого решения лежат интеллектуальные сенсоры и приборы учета тепло- и водопотребления, оснащенные SIM-картами А1 для обмена данными с платформой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании А1, новое решение позволяет наладить контроль за расходованием энергоресурсов и мониторинг их текущего потребления с разбивкой по времени, группам потребителей и т. д. Кроме того, система позволяет следить за исправностью приборов учета тепло- и водопотребления, фиксировать попытки вмешательства в их работу, а также оценить эффективность внедрения различных решений для экономии энергопотребления. При этом подключение к платформе «Софит» через NB-IoT от А1 отличается простотой и эффективностью за счет большой емкости сети и высокого проникновения сигнала (передача данных стабильно работает даже в подвальных помещениях, зданиях с толстыми стенами и перекрытиями и других труднодоступных местах). Еще одним преимуществом решения от А1 является невысокая стоимость оборудования (датчиков и счетчиков) и низкий уровень энергопотребления.

В настоящее время к платформе «Софит» через сеть NB-IoT от А1 подключено более 100 различных объектов в Минске и Гродно. Присоединиться к их числу сегодня могут все желающие в любом населенном пункте страны. В перспективе проект может расшириться на всю страну.
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