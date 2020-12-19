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ЭКОНОМИКА РБ
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА ИЗ БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ СТАЛА ПРИЗЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»
17:38 21.12.2020
Команда студентов Белорусского национального технического университета при поддержке Департамента по энергоэффективности впервые вошла в тройку призеров Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в финале Осеннего кубка VIII сезона встретились 29 команд школьников, 39 команд студентов и 13 молодежных команд компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Команда БНТУ «inBLBT», сразившись с соперниками из 13 вузов России и Беларуси, стала серебряным призером впервые прошедшей в 2020 году Специальной лиги «ЭКО-CASE» чемпионата «CASE-IN» - соревнований по разработке технологических решений, способствующих развитию экологической безопасности, энергоэффективности и ресурсосбережению в атомной промышленности.
Даниил Тарасевич, Андрей Борщевский, Максим Булин и Даниил Лосенков разработали решение, позволяющее безопасно и эффективно утилизировать или перерабатывать радиоактивные отходы атомных электростанций.
Белорусский национальный технический университет принимает участие в чемпионате «CASE-IN» с 2017 г. Студенты вуза участвуют в направлении «Электроэнергетика», а в VIII сезоне впервые попробовали свои силы в новом направлени - Специальной лиге «ЭКО-CASE» и сразу попали в тройку призеров.
Госстандарт
Чемпионат «CASE-IN» – это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов в сфере энергетики. Новый сезон Чемпионата «CASE-IN» был переведен в дистанционный формат в связи с противоэпидемическими мерами в регионах России.
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