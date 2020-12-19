ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» ПРОВЕДЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 23 ДЕКАБРЯ

17:28 21.12.2020 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области Зинчук Сергей Васильевич проведет 23 декабря «прямую линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Брестской области, дозвонится можно будет с по телефону 8(0162) 27 87 02.