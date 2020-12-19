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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» ПРОВЕДЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 23 ДЕКАБРЯ
17:28 21.12.2020
Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области Зинчук Сергей Васильевич проведет 23 декабря «прямую линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Брестской области, дозвонится можно будет с по телефону 8(0162) 27 87 02.
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