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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПУСК НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУМАЖНОЙ ФАБРИКОЙ «СПАРТАК» УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МАКУЛАТУРЫ
17:02 21.12.2020
Бумажная фабрика «Спартак» (г.Шклов) готовится к запуску нового оборудования, которое позволит увеличить объемы переработки макулатуры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпром, инвестиционный проект предприятие реализует при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Проект направлен на решение важной экологической проблемы - переработки отходов бумаги и картона. Выгоден он не только для жилищно-коммунального хозяйства, но и для самого переработчика. Увеличение объемов переработки - большой плюс в экономике предприятия.
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