ЭКОНОМИКА РБ

ЗАПУСК НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУМАЖНОЙ ФАБРИКОЙ «СПАРТАК» УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МАКУЛАТУРЫ

17:02 21.12.2020 Бумажная фабрика «Спартак» (г.Шклов) готовится к запуску нового оборудования, которое позволит увеличить объемы переработки макулатуры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпром, инвестиционный проект предприятие реализует при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Проект направлен на решение важной экологической проблемы - переработки отходов бумаги и картона. Выгоден он не только для жилищно-коммунального хозяйства, но и для самого переработчика. Увеличение объемов переработки - большой плюс в экономике предприятия.