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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА САХАР
16:40 21.12.2020
В ходе внеплановой проверки торговых объектов крупной торговой сети в городах Солигорск, Жодино и Гродно МАРТ выявлены нарушения законодательства о ценообразовании, выразившиеся в несоблюдении порядка формирования цен на сахар белый кристаллический и превышении предельной максимальной торговой надбавки на него.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, сумма разницы между фактической выручкой и расчетной величиной выручки от реализации сахара белого кристаллического по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 5422,88 рублей.
За нарушение установленного порядка формирования цен экономическим судом Минской области приняты постановления о наложении административных взысканий в отношении должностного лица, ответственного за формирование цен, и юридического лица. Общая сумма штрафных санкций составила 10 873,76 рублей.
Решение суда не вступило в законную силу, хозяйствующий субъект вправе обжаловать решение в течение 10 дней с момента его получения.
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