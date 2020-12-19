В ходе внеплановой проверки торговых объектов крупной торговой сети в городах Солигорск, Жодино и Гродно МАРТ выявлены нарушения законодательства о ценообразовании, выразившиеся в несоблюдении порядка формирования цен на сахар белый кристаллический и превышении предельной максимальной торговой надбавки на него.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, сумма разницы между фактической выручкой и расчетной величиной выручки от реализации сахара белого кристаллического по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 5422,88 рублей.

За нарушение установленного порядка формирования цен экономическим судом Минской области приняты постановления о наложении административных взысканий в отношении должностного лица, ответственного за формирование цен, и юридического лица. Общая сумма штрафных санкций составила 10 873,76 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, хозяйствующий субъект вправе обжаловать решение в течение 10 дней с момента его получения.