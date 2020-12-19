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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 23 ДЕКАБРЯ
16:06 21.12.2020
Начальник инспекции МНС по Брестской области Лилисон Юрий Рудольфович 23 декабря 2020 года проведет в инспекции МНС по Московскому району г.Бреста выездной личный прием.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Бресткой области, прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц состоится с 10-00 до 11-00 по адресу: г. Брест, ул. Малая, 2, комната переговоров №2, 1 этаж.
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