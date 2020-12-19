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ЭКОНОМИКА РБ


BECLOUD ЗАВЕРШИЛ МАСШТАБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 5G


15:48 21.12.2020

Инфраструктурный оператор beCloud завершил масштабное тестирование технологии 5G, которые началось в мае 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, для проведения тестирования beCloud развернул несколько фрагментов сети связи 5-го поколения – в Минске, Гомеле, на территории месторождения «Ситницкое» РУПП «Гранит» (н.п. Микашевичи Брестской области) и в Национальном аэропорту «Минск».

Тестовая сеть пятого поколения beCloud была построена по модели NSA (non-standalone), т.е. с использованием инфраструктуры существующей сети LTE.

Первой пилотной зоной стал центр Минска, где было запущено 20 базовых станций в двух частотных диапазонах - 3500 МГц и 2600 МГц. Второй тестовый кластер появился в городе Гомель и включал 18 базовых станций в диапазоне 2 600 МГц.

Еще одна тестовая зона была создана в месторождении по добыче гранита «Ситницкое» РУПП «ГРАНИТ». В рамках проекта по тестированию роботизированной и дистанционно-управляемой карьерной техники «Интеллектуальный карьер» beCloud развернул сеть private 5G (архитектура NSA) в составе базовых станций диапазона 3,5 ГГц и пакетного ядра сети, интегрированного с серверами управления роботизированным карьерным комплексом. Партнерами в данном проекте выступают предприятия «БЕЛАЗ», «ГРАНИТ», компании beCloud и «ВИСТ Майнинг техноложди».

На завершающем этапе beCloud развернул тестовый кластер для обеспечения покрытия 5G в помещениях Национального аэропорта «Минск».

В течение 7 месяцев специалисты beCloud в партнерстве с Huawei International, Ericsson Nicola Tesla и Airspan Networks изучали возможности технологии при различных сценариях развертывания сети 5G: в диапазонах 3,5 ГГц и 2,6 ГГц, с временным и частотным дуплексом, в варианте динамического совместного с LTE использования спектра (Ericsson spectrum sharing).

Тестирование связи 5G продемонстрировало и возможности совместной работы сетей 5G и LTE. Скорости передачи данных, которых удалось достичь в рамках испытаний, превысили 1,9 Гбит/сек.
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