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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО 21 ДЕКАБРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
14:19 21.12.2020
Александр Лукашенко 21 декабря рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства назначил: Орловского Владимира Николаевича - Председателем Государственного таможенного комитета; Румака Александра Алексеевича - Уполномоченным по делам религий и национальностей.
Президент также дал согласие на назначение: Дишука Дениса Игоревича - председателем Березинского райисполкома; Панфилова Юрия Анатольевича - главой администрации Октябрьского района г.Витебска; Героева Алексея Михайловича - главой администрации Железнодорожного района г.Витебска; Богдан Елены Леонидовны - Первым заместителем Министра здравоохранения; Чередниченко Дмитрия Владимировича - Заместителем Министра здравоохранения; Лавриновича Ивана Антоновича - Заместителем Министра труда и социальной защиты; Митянского Сергея Витальевича - Заместителем Министра экономики; Гриба Михаила Вячеславовича - членом Минского горисполкома.
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