Александр Лукашенко 21 декабря рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства назначил: Орловского Владимира Николаевича - Председателем Государственного таможенного комитета; Румака Александра Алексеевича - Уполномоченным по делам религий и национальностей.

Президент также дал согласие на назначение: Дишука Дениса Игоревича - председателем Березинского райисполкома; Панфилова Юрия Анатольевича - главой администрации Октябрьского района г.Витебска; Героева Алексея Михайловича - главой администрации Железнодорожного района г.Витебска; Богдан Елены Леонидовны - Первым заместителем Министра здравоохранения; Чередниченко Дмитрия Владимировича - Заместителем Министра здравоохранения; Лавриновича Ивана Антоновича - Заместителем Министра труда и социальной защиты; Митянского Сергея Витальевича - Заместителем Министра экономики; Гриба Михаила Вячеславовича - членом Минского горисполкома.