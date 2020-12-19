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ЭКОНОМИКА РБ


НА УЧАСТКЕ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В СВИСЛОЧИ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНОГО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА


13:43 21.12.2020

18 декабря 2020 года дан старт строительству завода резидента СЭЗ «Гродноинвест» ООО «ЭйчЭс Белакон».

Как сообщает пресс-служба СЭЗ «Гродноинвест», европейские инвесторы вместе с руководством Гродненского облисполкома, Свислочского райисполкома и администрации СЭЗ «Гродноинвест» заложили памятную капсулу в первый камень главного здания предприятия.

ООО «ЭйчЭс Белакон» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 20 июня 2019 г. с инвестиционным проектом «Строительство деревообрабатывающего завода «Свислочь». Проектом предполагается создание высокопроизводительного комплекса по переработке круглых лесоматериалов хвойных пород. Завершить строительство планируется в 2022 году. Свыше 85% готовой продукции будет поставляться на экспорт.

Индустриальная площадка СЭЗ «Гродноинвест» в Свислочском районе создана в 2018 году Указом президента. Ее площадь составила 421,83 га и включила территорию грузовой железнодорожной станции «Свислочь» с пунктом таможенного оформления.

Создание участка СЭЗ «Гродноинвест» №12 в Свислочи обусловлено заинтересованностью отечественных и иностранных инвесторов в реализации проектов в сфере логистики и деревообработки. Сегодня здесь реализуют свои проекты четыре резидента СЭЗ с капиталом из Беларуси, Нидерландов и Австрии. Объем заявленных инвестиций составляет 130 млн долл. США. В ближайшие годы в регионе будет создано 330 новых рабочих мест.
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