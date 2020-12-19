В сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х республики намолочено зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе 9,4 млн. тонн зерна, что на 1,5 млн. тонн больше прошлогоднего результата (119 % к уровню 2019 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрод, во всех регионах намолоты превысили рубеж в 1 млн. тонн, в том числе Минская область достигла намолота 2,4 млн. тонн, самая высокая прибавка в Могилевской области – 144 % к уровню 2019 года.Рост урожайности составил «плюс» 4,8 центнера с гектара к уровню 2019 года, при средней урожайности 39,4 центнера с гектара. Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур традиционно в Гродненской области – 49,6 центнера с одного гектара; среди районов лидером является Гродненский район, получивший урожайность 78,5 ц/га.

Рапса намолочено 831,1 тыс. тонн («плюс» 143,4 тыс. тонн, или 121 % к уровню 2019 года) при средней урожайности 23,9 центнера с гектара («плюс» 3,5 центнера с гектара к уровню 2019 года).