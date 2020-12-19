ООО «Альянспласт» в целях уменьшения расхода электрической энергии активно производит замену устаревших и выработавших свой рабочий ресурс моделей термопластавтоматов на энергоэффективные с высоким КПД.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, термопластавтоматы – это инжекционные литьевые машины, в которых сырье из определенного вида пластмасс нагревается, приводится в жидкое агрегатное состояние, потом под давлением подается в пресс-форму.

По своим техническим характеристикам у вновь закупленных термопластавтоматов снижение потребления электрической энергии заключается в использовании преимущественно электродвигателей с магнитным ротором и пониженной инерционностью, управляемых частотными станциями (КПД – 78%), энергоэффективных нагревающих элементов, которые управляются контроллером машины по сигналу обратной связи с термопар, расположенных в соплах и на прессформах, и увеличения производительности агрегатов на тонну выпускаемых пластмассовых изделий.

Так, на предприятии в 3 квартале 2020 г. были заменены термопластавтоматы типа «Demag 530» 2007 г.в. на «Zhafir 2300F» и «Arburg 570» 2009 г.в. на «Arburg 720». Капиталовложения за счет собственных средств составило 420000 руб. Планируемый годовой экономический эффект – 62,2 т у.т. Ожидаемый эффект с момента внедрения (31.08.2020) – 31,1 т у.т.

На ООО «Альянспласт» и в прошлом году велась модернизация своего энергоемкого оборудования для снижения энергоемкости производства и себестоимости выпускаемой продукции. В июле 2019 году были заменены два автомата и достигнут экономический эффект в размере 57 ту.т. На 2020 г. в плане мероприятий по энергосбережению заложен показатель энергосбережения в «минус» 3,7% с заданием по экономии в 90,54 т у.т с переходящим с 2019 г. 57,4 т у.т.

Снижение годовой нормы электроэнергии на производство единицы продукции потребления ТЭР в 2020 г. относительно 2019 г. составило примерно 1,7 %.