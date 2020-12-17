ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА 3,1%


12:02 21.12.2020

В сельскохозяйственных организациях Гомельской области в январе – ноябре 2020 года произведено продукции на 2 533,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гомельской области, в январе – ноябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3 151,2 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 1,2%.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 201 тыс. тонн, что на 0,3% больше, чем в январе – ноябре 2019 г., молока – 919 тыс. тонн (96,5%), яиц – 432,1 млн. штук (101,5%).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 188,2 тыс. тонн и по сравнению с январем – ноябрем 2019 г. увеличилось на 1,1%, молока произведено 881,8 тыс. тонн (96,7%), яиц – 331,3 млн. штук (102,9%).

На 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 647 тыс. голов крупного рогатого скота, или 98,4% к уровню 1 декабря 2019 г., в том числе коров – 225,6 тыс. голов (99,9%).

Численность свиней составила 344,3 тыс. голов (97,5%).

В текущем году по состоянию на 1 декабря, сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1 896,8 тыс. тонн кормовых единиц, что на 14,6% больше, чем в 2019 г., из них кормов из трав – 1 469,8 тыс. тонн (на 13% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено по 27,6 центнера кормовых единиц (в 2019 году – по 23,6 центнера), из них кормов из трав – по 30 центнеров (в 2019 году – по 26,2 центнера).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2020
валюта курс
EUR 3.0713
USD 2.5068
RUB 3.4164
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0700 -0.0044
USD 2.5109 -0.014
RUB 3.4432 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.1050
USD 2.5360 2.5410
RUB 3.3800 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 21.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2190
EUR/RUB 91.2500 91.3000
USD/RUB 74.8500 75.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте