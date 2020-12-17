В сельскохозяйственных организациях Гомельской области в январе – ноябре 2020 года произведено продукции на 2 533,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гомельской области, в январе – ноябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3 151,2 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 1,2%.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 201 тыс. тонн, что на 0,3% больше, чем в январе – ноябре 2019 г., молока – 919 тыс. тонн (96,5%), яиц – 432,1 млн. штук (101,5%).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 188,2 тыс. тонн и по сравнению с январем – ноябрем 2019 г. увеличилось на 1,1%, молока произведено 881,8 тыс. тонн (96,7%), яиц – 331,3 млн. штук (102,9%).

На 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 647 тыс. голов крупного рогатого скота, или 98,4% к уровню 1 декабря 2019 г., в том числе коров – 225,6 тыс. голов (99,9%).

Численность свиней составила 344,3 тыс. голов (97,5%).

В текущем году по состоянию на 1 декабря, сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1 896,8 тыс. тонн кормовых единиц, что на 14,6% больше, чем в 2019 г., из них кормов из трав – 1 469,8 тыс. тонн (на 13% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено по 27,6 центнера кормовых единиц (в 2019 году – по 23,6 центнера), из них кормов из трав – по 30 центнеров (в 2019 году – по 26,2 центнера).