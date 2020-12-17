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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ ВЫПОЛНЕНО БОЛЕЕ 38 ТЫС. ЗАЯВОК ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И МЕДИКАМЕНТОВ


10:11 21.12.2020

В территориальные центры за период с 20 марта по 17 декабря поступило и выполнено более 38 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, сохраняется спрос на доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. За неделю (с 11 по 17 декабря) поступило и выполнено более 1,1 тыс. заявок.

Ежедневно с 8 до 17 часов (по рабочим дням) территориальными центрами по отдельным телефонным линиям принимаются заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов.

Для организации оперативной доставки на помощь социальным работникам подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

На 1 октября в республике проживало почти 844 тысяч одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 155 тысяч не имеют близких родственников.

Социальные услуги оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания населения, в которых работает 20 тыс. человек, из них 11,5 тысяч – социальные работники.

На системной основе комплексные социальные услуги на дому получают 96 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности.

Социальные услуги включают уборку помещений, приготовление пищи, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и др. Дополнительно в сельской местности – растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.

При оказании социальных услуг и доставке продуктов социальные работники и волонтеры соблюдают необходимые противоэпидемические меры, используют средства индивидуальной защиты.
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