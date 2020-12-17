Гродненской областной инспекцией Госстандарта при проведении контрольно — надзорных мероприятий выявлены факты реализации в торговых объектах Гродненской области молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира — сырок глазированный с ароматом ванили в вафельном рожке «ТВОйРОЖОК», который не может называться молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, по результатам испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории установлено, что массовая доля молочного жира в жировой фазе молокосодержащей части продукта составила лишь 1,1 % при норме более 50 %. Произведен данный сырок в России.

Наименование указанной продукции, задекларированной изготовителем в маркировке потребительской упаковки, не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и вводит потребителя в заблуждение относительно содержимого упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт. По результатам органолептической оценки и физико-химическим испытаниям установлено, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства глазированному сырку, но при этом он не может быть идентифицирован как товар, за который выдается и является опасным.

Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира сырок глазированный с ароматом ванили в вафельном рожке «ТВОйРОЖОК» охлажденный внесен в реестр опасно продукции.