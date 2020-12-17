Итоговое мероприятие третьего этапа проекта «Внедрение кластерной системы в Беларуси» - международная научно-практическая конференция на тему: «Внедрение кластерной системы в Беларуси: текущее состояние и планы на будущее» состоялось 16 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники были проинформированы о результатах реализации проекта «Развитие кластерной системы в Республике Беларусь». Спикерами были обозначены первые успехи и проблемы создания и функционирования кластеров в регионах страны, состоялся обмен опытом реализации кластерных инициатив и проектов, дана информация о стратегии и механизме государственной кластерной политики на среднесрочную перспективу.

От Минэкономики принял участие в дискуссии и выступил с докладом на тему «О формировании и реализации государственной кластерной политики на 2021-2025 годы» начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский.

Всего участниками конференции стали более 100 представителей бизнес-сообщества, государственных органов, научно-образовательной сферы.