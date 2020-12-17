Около 250 тракторов BELARUS отравятся в Витебскую область 20 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТЗ, отгрузка тракторов планируется из Минска (74 единицы), поселка Обчак (100 единиц) и Сморгони (66 единиц). Первая колонна выдвинется с проходной МТЗ в направлении трассы Минск-Витебск, вторая – по трассе Брест-Москва, третья – по трассе Сморгонь-Свирь. Во главе каждой из колонн поедут энергонасыщенные машины BELARUS-3522.

Всего контрактами предусмотрена поставка 354 единиц техники (в т.ч. 70 энергонасыщенных тракторов) на общую сумму 42,8 миллиона рублей. Машины отправятся в адрес около 40 агропромышленных организаций области, в том числе на Глубокский молочноконсервный комбинат, Верхнедвинский МСЗ, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, Витебский мясокомбинат, Оршанский мясоконсервный комбинат.

Оставшиеся после массовой отгрузки 20 декабря тракторы планируется доставить в Витебскую область до конца года.