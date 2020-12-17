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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ПРЕДСТАВИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ НА 2021– 2025 ГГ.
16:54 18.12.2020
А1 утвердил экологическую политику на 2021 – 2025 гг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, для этого был разработан и принят официальный документ, в котором прописали основные принципы и обязательства А1 в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Новая политика затронет все аспекты деятельности А1, поскольку с 2020 года одним из приоритетов компании в сфере корпоративной социальной ответственности стала экология.
Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, А1 в рамках направления Environmental. Social. Governance (ESG) определил конкретные цели и задачи, которые с 2021 по 2025 годы компания планирует достичь по трем основным направлениям: энергоэффективность, сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и снижение мусорного следа.
Среди инициатив, которые рассматривает компания: использование возобновляемых источников энергии для собственных нужд, применение настроек для обслуживания сетей связи с целью повышения показателей энергоэффективности, сокращение автопарка эксплуатируемых автомобилей, а также переход к использованию автомобилей на электродвигателях, оптимизация раздельного сбора мусора в офисах и центрах продаж и обслуживания клиентов, перевод внутреннего и внешнего документооборота в электронный формат.
«На глобальном уровне А1 стремится к тому, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду за счет применения энергоэффективных систем и настроек для обслуживания сетей, сокращения «углеродного следа» при использовании возобновляемых источников энергии, грамотного управления ресурсами и отходами. Мы верим, что каждый шаг на этом пути, большой и маленький, помогает двигаться к достижению единой цели, и стремимся увлечь идеей бережного отношения к природе и экологичного поведения наших сотрудников, клиентов и партнеров, а также всех, для кого важно, какой мир мы оставим после себя будущим поколениям. В свою очередь, мы надеемся, что наши стремления и действия внесут свой вклад в общее дело по заботе об окружающей среде, а А1 станет достойным примером для других бизнесов в Беларуси», – отметил генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз.
Ознакомиться с полной версией экологической политики А1 можно на официальном сайте компании.
Для компании А1 экология и охрана окружающей среды являются важным стратегическим направлением корпоративной социальной ответственности. В 2020 году компания установила солнечные панели в семи образовательных учреждениях Беларуси – победителях конкурса «Энергия солнца для Зеленых школ», участие в котором принимали образовательные учреждения со всех регионов страны – обладатели специального диплома «Зеленой школы». Каждому из семи финалистов компания А1 предоставила по комплекту специального оборудования для преобразования солнечной энергии в электрическую, а также для наглядной демонстрации результатов работы солнца школьникам.
Конкурс «Энергия солнца для Зеленых школ» – это не первая инициатива А1 в области возобновляемой энергии, которая обращает внимание на эффективность внедрения такого рода решений. С 2016 года в Брагинском районе Гомельской области функционирует солнечная электростанция из 85 тыс. солнечных панелей, возведенная на средства компании.
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