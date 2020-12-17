Белорусская железная дорога назначила более 80 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск–Гомель, Минск–Брест, Минск–Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск–Друя), Полоцк–Минск, Минск–Пинск, Минск–Светлогорск, Гомель–Витебск, Брест–Витебск, Гродно–Минск, Гродно–Кричев–Коммунары.

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров на 3 января 2021 года дополнительно назначены поезда в сообщении Минск–Гомель, Гомель–Минск и Витебск–Минск.

Поезд № 686 отправится 3 января из Минска в 12:20 и прибудет в Гомель в 16:55. Обратно из города над Сожем поезд № 685 отправится в 19:23 и прибудет в столицу в 23:50.

Поезд № 665 отправится 3 января из Витебска в 10:48 и прибудет в Минск в 15:08