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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПЕРЕВЕЛ В «ОБЛАКО» ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ 4 ТЫС. БЕЛОРУССКИХ ШКОЛ


16:20 18.12.2020

МТС Cloud перевел в «облако» образовательную платформу Schools.by, которой пользуются около 4 тыс. школ по всей Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с помощью платформы ученикам и родителям доступны электронные дневники, школьный тренажер и литература. В результате перевода на облачную площадку МТС проект удалось масштабировать, повысить безопасность и обеспечить более высокую доступность работы платформы Schools.by.

Специалисты МТС обеспечили соответствие платформы всем требованиям защиты данных. Благодаря готовым облачным решениям разработчикам Schools.by удалось избежать значительных затрат на покупку дополнительного оборудования и расширить функционал внутренней IT-системы платформы, обезопасив данные.

На облачные технологии перешла вся образовательная инфраструктура Schools.by: сайты почти 4000 школ и приложение, через которое родители видят информацию об учебном процессе — оценки детей, домашние задания и др. Там же размещены школьный тренажер ЯКласс и образовательные книги.

Платформа Schools.by позволяет учреждениям образования (школам) бесплатно размещать свои сайты, в которые интегрированы электронные дневники и журналы. Тем самым родители могут получать информацию о школьной жизни ребенка в режиме онлайн, в том числе отметки, расписания уроков, домашние задания и многое другое.
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