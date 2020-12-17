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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УМЕНЬШИЛИСЬ НА 8,3 МЛН. РУБЛЕЙ
15:42 18.12.2020
Поступления в бюджет Витебской области от субъектов малого и среднего предпринимательства за январь-ноябрь 2020 года в сравнении с прошлым годом уменьшились в действующих ценах на 8,3 млн. рублей и составили 395,7 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Витебской области, по индивидуальным предпринимателям платежи в бюджет уменьшились на 0,8 млн. рублей и составили 41,9 млн. рублей.
В Витебской области зарегистрировано 31809 таких субъектов, из которых 8221 организация и 23588 индивидуальных предпринимателей. К прошлому году их количество увеличилось на 485, в том числе количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 872, организаций уменьшилось на 387.
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