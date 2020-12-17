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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 0,4%, ОПТОВЫЙ – СНИЗИЛСЯ НА 1,8%
14:51 18.12.2020
В Брестской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 5 884,1 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,7 рубля против 12 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,9% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2020 г. составил 5 231,7 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 207,5 млн рублей, или 82,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 4 141,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-ноября 2019 г.
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