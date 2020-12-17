ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» C ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИМУЩЕСТВА СОСТОИТСЯ 19 ДЕКАБРЯ

14:29 18.12.2020 «Прямая линия» с заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Лукьяновой Екатериной Святославовной состоится 19 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомимущества, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-67-72.