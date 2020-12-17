|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» C ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИМУЩЕСТВА СОСТОИТСЯ 19 ДЕКАБРЯ
14:29 18.12.2020
«Прямая линия» с заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Лукьяновой Екатериной Святославовной состоится 19 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомимущества, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-67-72.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
Курсы в банках
на 18.12.2020
Конвертация в банках
на 18.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте