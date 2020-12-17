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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,5%


14:12 18.12.2020

В январе-ноябре 2020 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 12 497,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 97,8%, в обрабатывающей промышленности – 101,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,9% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,7%.

Индекс промышленного производства в ноябре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 111,5%, с октябрем 2020 г. – 99,3%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-ноября предыдущего года в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 9,6%, продуктов питания, напитков – на 4%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 3,2%, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – на 1,9%.
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