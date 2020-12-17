ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,3%

13:19 18.12.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-ноябрь 2020 года в текущих ценах составил 12 510,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 0,3% меньше к уровню января-ноября 2019 г.