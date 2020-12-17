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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УПАЛИ НА 11,9%
12:26 18.12.2020
В январе-ноябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 20,7 млн тонн грузов, или 88,1% к январю-ноябрю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 5 152,4 млн т.км, или 99,98% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2020 г. воспользовались 146 млн. человек, или 84% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот транспорта составил 918,2 млн. пассажиро-километров, или 77,5% к уровню января-ноября 2019 г.
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