После обращения на прямую телефонную линию Жлобинского межрайонного комитета государственного контроля двум бывшим работникам сельхозпредприятия Жлобинского района выплачено почти 1,3 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, за несвоевременный расчет при увольнении к административной ответственности привлечены юридическое лицо и руководитель хозяйства.

В сентябре 2020 года на прямую телефонную линию обратились две женщины, уволившиеся по собственному желанию с сельхозпредприятия Жлобинского района, по поводу невыплаты им окончательного расчета при увольнении.

В ходе рассмотрения обращения факты нарушения нанимателем трудового законодательства подтвердились. Установлено, что на 30 сентября за сельхозпредприятием числилась задолженность в сумме 1007 рублей перед этими двумя работниками, уволенными 24 сентября.

Согласно ст. 77 и 78 Трудового кодекса все выплаты, причитающиеся работнику, производятся не позднее дня увольнения; в случае невыплаты по вине нанимателя работник имеет право взыскать с него средний заработок за каждый день задержки, а в случае невыплаты части суммы – пропорционально невыплаченным при расчете денежным суммам.

После вмешательства Комитета государственного контроля Гомельской области сельскохозяйственная организация выплатила бывшим работникам причитающиеся им суммы окончательного расчета плюс средний заработок за каждый день задержки выплат – всего 1269 рублей.

В соответствии со статьей 9.19 Кодекса об административных правонарушениях к ответственности в виде штрафа привлечены юридическое лицо и директор сельхозпредприятия на общую сумму 324 рубля.

Следует отметить, что за нарушения сроков выплаты заработной платы за январь-октябрь 2020 года Комитетом госконтроля Гомельской области к административной ответственности привлечено 26 юридических и 25 должностных лиц.