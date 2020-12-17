В январе-ноябре 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 17 230,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 32,1%, в обрабатывающей промышленности – на 1,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 9,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,1%.