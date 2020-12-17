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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ПРОСЕЛО НА 2,8%
11:45 18.12.2020
В январе-ноябре 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 17 230,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 32,1%, в обрабатывающей промышленности – на 1,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 9,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,1%.
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