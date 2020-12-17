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ЭКОНОМИКА РБ
В ТАМОЖНЮ ПОСТУПАЕТ ОКОЛО 50% БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
11:38 18.12.2020
Белорусской таможней реализована возможность принятия банковских гарантий в виде электронного документа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, подобный формат экономит время всех заинтересованных и оптимизирует процесс их представления.
Данное нововведение стало возможным благодаря заключенному между Национальным банком и Государственным таможенным комитетом Соглашению об информационном взаимодействии в области банковских гарантий. В настоящее время уже 50% таких документов представляется в таможню в электронном виде.
Электронный формат работы продемонстрировал положительные результаты для всех заинтересованных. Нововведение позволило исключить физические контакты между участниками процесса, сэкономить время и оптимизировать порядок представления банковских гарантий. Положительным моментом стало сокращение времени для снятия ограничений по банковским гарантиям, что, в свою очередь, уменьшило финансовые издержки комиссионера, в том числе, за счет производимой оплаты за пользование банковской гарантией.
Государственный таможенный комитет напоминает, что сегодня информационное взаимодействие осуществляется в отношении банковских гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела и уполномоченного экономического оператора.
Гарантии выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательств как поручителей перед таможенными органами также могут быть представлены банковскими гарантиями в электронном виде.
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