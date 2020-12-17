ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СОКРАТИЛСЯ НА 1,8%

11:06 18.12.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-ноябрь 2020 г. в текущих ценах составил 37,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 1,8% к уровню января-ноября 2019 г.