Студенты факультета журналистики БГУ стали финалистами международного конкурса «Битва журфаков».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства информации, по условиям конкурса в финал выходят 5 вузов из Российской Федерации и 5 вузов из стран СНГ. В 2020 году факультет журналистики БГУ занял на конкурсе 4-е место среди вузов СНГ.

Мероприятие проводится в третий раз. Его организаторами выступают Балтийский федеральный, Пермский национальный исследовательский и Воронежский государственный университеты, «Содружество преподавателей новых медиа».

Заочный этап конкурса предусматривал предоставление в оргкомитет портфолио из журналистских произведений, подготовленных студентами в период с 1 января по 10 сентября 2020 года, а также создание командных лонгридов по заданию вуза-соперника. Их оценивало жюри, в состав которого вошли известные российские журналисты. Темой конкурса в этом году стало межнациональное сотрудничество. Все задания выполняли студенты специальности «Журналистика (веб-журналистика)» факультета журналистики БГУ. Список финалистов был озвучен 12 декабря.

Среди российских вузов в очный этап конкурса «Битва журфаков–2020» вышли Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (1-е место), а также Воронежский государственный университет, Томский государственный университет, Тюменский государственный университет, Челябинский государственный университет.

Среди вузов стран СНГ в очный этап конкурса прошли Казахский национальный университет имени аль-Фараби (1-е место), Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева, Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова, Белорусский государственный университет (4-е место) и Карагандинский университет имени Е.А.Букетова.

В 2020 году в конкурсе участвовали 24 российских вуза, 5 вузов из Казахстана, а также Киргизско-Российский славянский университет, Белорусский и Приднестровский государственные университеты.