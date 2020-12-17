В Минске розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 14 676,5 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94% розничного товарооборота города, в январе-ноябре 2020 г. составил 13 801,7 млн рублей, или 102% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 1 022,4 млн рублей, или 76,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 57 465,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93% к уровню января-ноября 2019 г.