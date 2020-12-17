|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВЫРОС НА 0,8%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 7%
09:10 18.12.2020
В Минске розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 14 676,5 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94% розничного товарооборота города, в январе-ноябре 2020 г. составил 13 801,7 млн рублей, или 102% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 1 022,4 млн рублей, или 76,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 57 465,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93% к уровню января-ноября 2019 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
Курсы в банках
на 18.12.2020
Конвертация в банках
на 18.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте